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Остроухова Яна Олеговна
Остроухова Яна Олеговна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.12.2004
Пол
Женский
Отец
Остроухов Олег Геннадьевич
1969 г.р.
Мать
Остроухова (Кукса) Анжела Алексеевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.2004
Отец:
Остроухов Олег Геннадьевич
Мать:
Остроухова Анжела Алексеевна
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