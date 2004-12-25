Остроухова Яна Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остроухова Яна Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЯО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.2004

Отец: Остроухов Олег Геннадьевич

Мать: Остроухова Анжела Алексеевна

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