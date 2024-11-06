Замбур Иосиф Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1890
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Поваляева (Замбур) Анна Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Заковряшина (Замбур) Елена Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно