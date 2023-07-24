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Чурин Сергей Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1972

Отец: Чурин Валерий Владленович

Мать: Чурина Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
31.03.1995

Дочь: Чурина Елена Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.03.2004

Дочь: Чурина Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.03.2010

Дочь: Чурина Мария Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.11.2019

Сын: Чурин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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