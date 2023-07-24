Чурин Сергей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1972
Рождение ребёнка
31.03.1995
Дочь: Чурина Елена Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.03.2004
Дочь: Чурина Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.03.2010
Дочь: Чурина Мария Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.11.2019
Сын: Чурин Иван Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности