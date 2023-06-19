Кушнарёва Катерина Павловна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Кушнарёв Гавриил Николаевич
Крашенинино, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно