Кушнарёва Катерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушнарёва Катерина Павловна

Место рождения

Демьяновка, Сумська область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Демьяновка, Сумська область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Кушнарёв Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Кушнарёв Гавриил Николаевич

Крашенинино, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кушнарёв Гавриил Николаевич

Смерть
Неизвестно