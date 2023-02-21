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Сивуха Корней Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Родился в 1873 г. Проживал: Алтайский кр., Локтевский р-н, с. Николаевка.
Рождение ребёнка
01.05.1918

Сын: Сивуха Георгий (Егор) Корнеевич

Мать ребёнка: не указана

Родился в 1918 г. Проживал: Алтайский кр., Локтевский р-н, с. Николаевка.
Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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Осуждение
12.12.1931
Николаевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Приговорен: 12 декабря 1931 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930). Приговор: спецпоселение в Томской обл., ум.в 1933
Смерть
1933
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