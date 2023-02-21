Сивуха Корней Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился в 1873 г. Проживал: Алтайский кр., Локтевский р-н, с. Николаевка.
Рождение ребёнка
01.05.1918
Сын: Сивуха Георгий (Егор) Корнеевич
Мать ребёнка: не указана
Родился в 1918 г. Проживал: Алтайский кр., Локтевский р-н, с. Николаевка.
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Скрыто настройками приватности
Осуждение
12.12.1931
Николаевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Приговорен: 12 декабря 1931 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930). Приговор: спецпоселение в Томской обл., ум.в 1933
Смерть
1933