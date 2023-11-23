Юрченко Анисим Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко Анисим Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1937

Дочь: Кардапольцева Нина Анисимовна

Мать ребёнка: Юрченко Клавдия Лукьяновна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Юрченко Лидия Анисимовна

Мать ребёнка: Юрченко Клавдия Лукьяновна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Юрченко Владимир Анисимович

Мать ребёнка: Юрченко Клавдия Лукьяновна

Смерть
1962
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