Юрченко Анисим Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.05.1937
Дочь: Кардапольцева Нина Анисимовна
Мать ребёнка: Юрченко Клавдия Лукьяновна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Юрченко Лидия Анисимовна
Мать ребёнка: Юрченко Клавдия Лукьяновна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Юрченко Владимир Анисимович
Мать ребёнка: Юрченко Клавдия Лукьяновна
Смерть
1962