Баженова Мария ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженова Мария ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1930

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Баженов ?

Отец ребёнка: Баженов Иван

Рождение ребёнка
1904

Сын: Баженов Иван Иванович

Отец ребёнка: Баженов Иван

Рождение ребёнка
19.07.1906

Дочь: Дворянкина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Баженов Иван

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Баженов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Баженов Иван

Рождение ребёнка
01.11.1911

Дочь: Сазонова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Баженов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баженов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пивоварова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Баженов Иван

Смерть
До 1930
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