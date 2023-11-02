Баженова Мария ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Сын: Баженов ?
Отец ребёнка: Баженов Иван
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Баженов Иван
Рождение ребёнка
19.07.1906
Дочь: Дворянкина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Баженов Иван
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Баженов Иван
Рождение ребёнка
01.11.1911
Дочь: Сазонова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Баженов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баженов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пивоварова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Баженов Иван
Смерть
До 1930