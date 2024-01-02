Голубева Иульяния Пудовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.02.1900 ст.
Дочь: Голубева Евдокия Харитоновна
Отец ребёнка: Голубев Харитон Никитич
Рождение ребёнка
22.07.1901 ст.
Отец ребёнка: Голубев Харитон Никитич
Рождение ребёнка
01.10.1903 ст.
Сын: Голубев Семен Харитонович
Отец ребёнка: Голубев Харитон Никитич
Рождение ребёнка
01.09.1905 ст.
Дочь: Голубева Марфа Харитоновна
Отец ребёнка: Голубев Харитон Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно