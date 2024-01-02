Голубева Иульяния Пудовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева Иульяния Пудовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1900 ст.

Дочь: Голубева Евдокия Харитоновна

Отец ребёнка: Голубев Харитон Никитич

Алешкина, Кежемская волость, Енисейский уезд
Рождение ребёнка
22.07.1901 ст.

Сын: Голубев Петр Харитонович

Отец ребёнка: Голубев Харитон Никитич

Алешкина, Кежемская волость, Енисейский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1903 ст.

Сын: Голубев Семен Харитонович

Отец ребёнка: Голубев Харитон Никитич

Алешкина, Кежемская волость, Енисейский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1905 ст.

Дочь: Голубева Марфа Харитоновна

Отец ребёнка: Голубев Харитон Никитич

Алешкина, Кежемская волость, Енисейский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Харитон Никитич

Смерть
Неизвестно
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