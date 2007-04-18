Жеровкова Октябрина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеровкова Октябрина Тимофеевна

Место рождения

Агул, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

18.09.1927

Дата смерти

18.04.2007

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1927

Отец: Жеровков Тимофей Федорович

Мать: Жеровкова Ксения Ефимовна

Агул, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митчев Ян Янович

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Донич Наталья Яновна

Отец ребёнка: Митчев Ян Янович

Смерть
18.04.2007
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