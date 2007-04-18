Жеровкова Октябрина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения18.09.1927
Дата смерти18.04.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1927
Рождение ребёнка
20.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Митчев Ян Янович
Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Донич Наталья Яновна
Отец ребёнка: Митчев Ян Янович
Смерть
18.04.2007