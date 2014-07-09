Леонович Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.06.1933
Дата смерти09.07.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1933
Смерть
09.07.2014
Место жительства
По 2014