Леонович Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонович Владимир Николаевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

02.06.1933

Дата смерти

09.07.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1933
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
09.07.2014
Илешево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
По 2014
Илешево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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