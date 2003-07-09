Сорокин Геннадий Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1951
Дата смерти09.07.2003
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1951
Отец: Сорокин Адам Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.10.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.07.2003