Сорокин Геннадий Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Геннадий Адамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1951

Дата смерти

09.07.2003

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1951

Отец: Сорокин Адам Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сумы, Сумська область
Рождение ребёнка
18.10.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сумы, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.07.2003
Сумы, Сумська область
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