Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей

Место рождения

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1713 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Егоровна

Рождение ребёнка
1738

Сын: Игнатий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Между 1743 и 1744

Сын: Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1748

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
До 1782

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