Макаренкова (Плешкова) Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1996
Сын: Шварцберг Вячеслав Игоревич
Отец ребёнка: Макаренков Игорь Алексеевич
Стабна, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан