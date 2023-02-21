Макаренкова (Плешкова) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаренкова (Плешкова) Людмила Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1972

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1996

Сын: Шварцберг Вячеслав Игоревич

Отец ребёнка: Макаренков Игорь Алексеевич

Стабна, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туриков Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

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