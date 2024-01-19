Малькова (Соловьева) Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириенко (Малькова) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Мальков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Малькова) Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Мальков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мальков Николай
Смерть
Неизвестно