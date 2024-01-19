Малькова (Соловьева) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малькова (Соловьева) Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соловьев Николай

Мать: Соловьева (Баянова) Тамара Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириенко (Малькова) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Мальков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Малькова) Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Мальков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальков Николай

Смерть
Неизвестно

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