Пойкалайнен (Рыболовлева) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пойкалайнен (Рыболовлева) Нина Ивановна

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Место рождения

Вохтозеро, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

27.01.1912

Дата смерти

11.10.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1912

Отец: Рыболовлев Иван Захарович

Мать: Рыболовлева Мария Ивановна

Вохтозеро, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Около 1932

Муж: Пойкалайнен Андрей Абрамович

Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Пойкалайнен Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Пойкалайнен Андрей Абрамович

Рождение ребёнка
11.05.1938

Сын: Пойкалайнен Станислав Андреевич

Отец ребёнка: Пойкалайнен Андрей Абрамович

Рождение ребёнка
10.02.1941

Сын: Пойкалайнен Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Пойкалайнен Андрей Абрамович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
11.10.1969
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Похоронена: Петрозаводск, кладбище Пески
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