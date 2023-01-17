Пойкалайнен (Рыболовлева) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.01.1912
Дата смерти11.10.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1912
Бракосочетание
Около 1932
Рождение ребёнка
Около 1933
Сын: Пойкалайнен Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Пойкалайнен Андрей Абрамович
Рождение ребёнка
11.05.1938
Сын: Пойкалайнен Станислав Андреевич
Отец ребёнка: Пойкалайнен Андрей Абрамович
Рождение ребёнка
10.02.1941
Сын: Пойкалайнен Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Пойкалайнен Андрей Абрамович
Смерть
11.10.1969
Похоронена: Петрозаводск, кладбище Пески