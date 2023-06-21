Федосеева (Пугина) Елизавета Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1880
Дата смерти06.09.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1880
Отец: Пугин Филипп Степанович
Мать: Пугина Федора
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Татьяна Фроловна
Отец ребёнка: Федосеев Фрол Васильевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Федосеев Василий Фролович
Отец ребёнка: Федосеев Фрол Васильевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Федосеев Григорий Фролович
Отец ребёнка: Федосеев Фрол Васильевич
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Вещагин Анна Фроловна
Отец ребёнка: Федосеев Фрол Васильевич
Россия
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Федосеев Фрол Васильевич
Рождение ребёнка
27.01.1921
Отец ребёнка: Федосеев Фрол Васильевич
Лодыгинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Глебова Прасковья Фроловна
Отец ребёнка: Федосеев Фрол Васильевич
Россия
Рождение ребёнка
20.05.1928
Сын: Федосеев Алексей Фролович
Отец ребёнка: Федосеев Фрол Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.09.1961
Самодед, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область