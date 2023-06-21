Федосеева (Пугина) Елизавета Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева (Пугина) Елизавета Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1880

Дата смерти

06.09.1961

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1880

Отец: Пугин Филипп Степанович

Мать: Пугина Федора

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Татьяна Фроловна

Отец ребёнка: Федосеев Фрол Васильевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Федосеев Василий Фролович

Отец ребёнка: Федосеев Фрол Васильевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Федосеев Григорий Фролович

Отец ребёнка: Федосеев Фрол Васильевич

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Вещагин Анна Фроловна

Отец ребёнка: Федосеев Фрол Васильевич

Россия
Рождение ребёнка
1917

Сын: Федосеев Иван Фролович

Отец ребёнка: Федосеев Фрол Васильевич

Рождение ребёнка
27.01.1921

Сын: Федосеев Павел Фролович

Отец ребёнка: Федосеев Фрол Васильевич

Лодыгинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Глебова Прасковья Фроловна

Отец ребёнка: Федосеев Фрол Васильевич

Россия
Рождение ребёнка
20.05.1928

Сын: Федосеев Алексей Фролович

Отец ребёнка: Федосеев Фрол Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосеев Фрол Васильевич

Смерть
06.09.1961
Самодед, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область