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Ермаков Флор Яковлевич

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Место рождения

Село Мещерино Коломенского уезда Московской губернии.

Дата рождения

15.08.1815

Дата смерти

21.06.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1815

Отец: Ермаков Яков Яковлевич

Мать: Ермакова Прасковья Ивановна

Село Мещерино Коломенского уезда Московской губернии.
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Медынцева Александра Флоровна

Мать ребёнка: Ермакова Мария Власовна

Москва, город федерального значения Москва
Награда
1855
Работа или профессия
Неизвестно
Торговля хлопчатобумажным товаром
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Фроловна

Мать ребёнка: Ермакова Мария Власовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Сергей Фролович

Мать ребёнка: Ермакова Мария Власовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Андрей Флорович

Мать ребёнка: Ермакова Мария Власовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Павел Флорович

Мать ребёнка: Ермакова Мария Власовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Дмитрий Флорлович

Мать ребёнка: Ермакова Мария Власовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Мария Власовна

Смерть
21.06.1895
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Погребен в склепе Троицкого храма при богадельне в Сокольниках, перезахоронен в Храме Успения Пресвятой Богородицы в Вышнем Волочке
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