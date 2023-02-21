Ермаков Флор Яковлевич
Место рожденияСело Мещерино Коломенского уезда Московской губернии.
Дата рождения15.08.1815
Дата смерти21.06.1895
ПолМужской
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1815
Село Мещерино Коломенского уезда Московской губернии.
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Медынцева Александра Флоровна
Мать ребёнка: Ермакова Мария Власовна
Награда
1855
Работа или профессия
Неизвестно
Торговля хлопчатобумажным товаром
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Фроловна
Мать ребёнка: Ермакова Мария Власовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ермакова Мария Власовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ермакова Мария Власовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ермакова Мария Власовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Дмитрий Флорлович
Мать ребёнка: Ермакова Мария Власовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермакова Мария Власовна
Смерть
21.06.1895
Похороны
Неизвестно
Погребен в склепе Троицкого храма при богадельне в Сокольниках, перезахоронен в Храме Успения Пресвятой Богородицы в Вышнем Волочке