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Гусанин Василий

Место рождения

Марийская АССр, Горно-Марийский р-н, Красновольский с/с, д. Контяково

Дата рождения

21.03.1909

Дата смерти

19.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Около 1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1950 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1909

Отец: Гусанин Павел

Мать: Гусанин Евдокия

Марийская АССр, Горно-Марийский р-н, Красновольский с/с, д. Контяково
Рождение ребёнка
17.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусанина Серафима

Марийская СССР, Горономайский р-он, д. Кортякова
Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Гусанин Владимир

Мать ребёнка: Гусанина Серафима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусанина Серафима

Смерть
19.11.1941
Причина смерти: На войне
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