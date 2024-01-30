Гусанин Василий
Место рожденияМарийская АССр, Горно-Марийский р-н, Красновольский с/с, д. Контяково
Дата рождения21.03.1909
Дата смерти19.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1909
Отец: Гусанин Павел
Мать: Гусанин Евдокия
Марийская АССр, Горно-Марийский р-н, Красновольский с/с, д. Контяково
Рождение ребёнка
17.05.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусанина Серафима
Марийская СССР, Горономайский р-он, д. Кортякова
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Гусанин Владимир
Мать ребёнка: Гусанина Серафима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусанина Серафима
Смерть
19.11.1941
Причина смерти: На войне