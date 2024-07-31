(Лаптева) Мелания Егоровна
Место рождения
Дата рождения02.01.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1871
Отец: Лаптев Егор Макарович
Крещение
03.01.1871
Урожд. - Мелания Егоровна Отец - Лаптев Егор Макарович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) Мать - Лаптева Степанида Ефимовна (с... Показать все
Смерть
Неизвестно