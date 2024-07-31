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(Лаптева) Мелания Егоровна

Место рождения

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

02.01.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1848 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1871

Отец: Лаптев Егор Макарович

Мать: Лаптева Степанида Ефимовна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Крещение
03.01.1871
Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Урожд. - Мелания Егоровна Отец - Лаптев Егор Макарович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) Мать - Лаптева Степанида Ефимовна (с... Показать все
Смерть
Неизвестно

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