Манефа Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1892
Дочь: (Гребеньщикова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Гребеньщиков Иван Васильевич
Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно