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Москаленко Анна Афанасиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

17.08.1887

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1848 и 1850

Муж: Москаленко Андрей Федоров

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Пшеничная Евфросиния Андреевна

Отец ребёнка: Москаленко Андрей Федоров

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Москаленко Иосиф Андреев

Отец ребёнка: Москаленко Андрей Федоров

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Москаленко Трофим Андреев

Отец ребёнка: Москаленко Андрей Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.08.1887