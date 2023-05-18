Москаленко Анна Афанасиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти17.08.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1848 и 1850
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Пшеничная Евфросиния Андреевна
Отец ребёнка: Москаленко Андрей Федоров
Рождение ребёнка
Около 1854
Отец ребёнка: Москаленко Андрей Федоров
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Москаленко Трофим Андреев
Отец ребёнка: Москаленко Андрей Федоров
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.08.1887