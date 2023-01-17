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Пелагея Ларионова

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Мосолов Степан Степанов

Отец ребёнка: Мосолов Степан Сергеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Мосолов Филип Степанов

Отец ребёнка: Мосолов Степан Сергеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Анна Степанова

Отец ребёнка: Мосолов Степан Сергеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосолов Степан Сергеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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