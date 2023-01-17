Пелагея Ларионова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1768
Отец ребёнка: Мосолов Степан Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1775
Отец ребёнка: Мосолов Степан Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Анна Степанова
Отец ребёнка: Мосолов Степан Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно