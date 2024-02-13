Елизаров Георгий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизаров Георгий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.12.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизарова (Евлентьева) Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
10.10.1938

Сын: Елизаров Геннадий Георгиевич

Мать ребёнка: Елизарова (Евлентьева) Любовь Михайловна

Карабаново, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
?.12.1943

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