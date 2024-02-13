Елизаров Георгий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.12.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1938
Сын: Елизаров Геннадий Георгиевич
Мать ребёнка: Елизарова (Евлентьева) Любовь Михайловна
Карабаново, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
?.12.1943