Херсонский Роман Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Херсонский Роман Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Херсонский Борис Янович

Мать: не указана