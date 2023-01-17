Полонский Яков Петрович
Место рождения
Дата рождения19.12.1819
Дата смерти30.10.1898
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1819 по 1838
Место жительства
С 1838 по 1846
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1846 по 1851
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1851 по 1898
Смерть
30.10.1898