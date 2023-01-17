Полонский Яков Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонский Яков Петрович

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Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

19.12.1819

Дата смерти

30.10.1898

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1819 по 1838
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1838 по 1846
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1846 по 1851
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1851 по 1898
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
30.10.1898
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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