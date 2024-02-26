(Леонова) Марья Дементьева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Леонова) Марья Дементьева (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Леонов Дементий Спиридонов (Ич)

Мать: Леонова Анисья Никифорова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карп Степанов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Алексей Карпов (Ич)

Отец ребёнка: Карп Степанов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Лукерья Карпова (Вна)

Отец ребёнка: Карп Степанов (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Наталия Карпова (Вна)

Отец ребёнка: Карп Степанов (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Иван Карпов (Ич)

Отец ребёнка: Карп Степанов (Ич)

Смерть
До 1850

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