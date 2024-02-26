(Леонова) Марья Дементьева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карп Степанов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Алексей Карпов (Ич)
Отец ребёнка: Карп Степанов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Лукерья Карпова (Вна)
Отец ребёнка: Карп Степанов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Наталия Карпова (Вна)
Отец ребёнка: Карп Степанов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Иван Карпов (Ич)
Отец ребёнка: Карп Степанов (Ич)
Смерть
До 1850