Лопухина Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопухина Екатерина Петровна

Лопухина Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1785

Дата смерти

21.07.1830

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1785

Отец: Лопухин Петр Васильевич

Мать: Лопухина Прасковья Ивановна

дочь сенатора П.В. Лопухина
Рождение ребёнка
08.02.1803

Сын: Демидов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Лопухин-Демидов Григорий Александрович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Лопухин-Демидов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Лопухин-Демидов Григорий Александрович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Демидов Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Лопухин-Демидов Григорий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Лопухин-Демидов Григорий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопухин-Демидов Григорий Александрович

за прекращением рода св.кн. Лопухиных ему разрешено присвоить к своей фамилии прозвание Лопухина
Смерть
21.07.1830
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close