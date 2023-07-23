Лопухина Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1785
Дата смерти21.07.1830
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1785
дочь сенатора П.В. Лопухина
Рождение ребёнка
08.02.1803
Сын: Демидов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Лопухин-Демидов Григорий Александрович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Лопухин-Демидов Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Лопухин-Демидов Григорий Александрович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Демидов Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Лопухин-Демидов Григорий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Лопухин-Демидов Григорий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
за прекращением рода св.кн. Лопухиных ему разрешено присвоить к своей фамилии прозвание Лопухина
Смерть
21.07.1830