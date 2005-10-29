Елисеев Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения19.02.1936
Дата смерти29.10.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.10.2005