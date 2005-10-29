Елисеев Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеев Александр Дмитриевич

Место рождения

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

19.02.1936

Дата смерти

29.10.2005

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1936

Отец: Елисеев Дмитрий Порфирьевич

Мать: Елисеева Анастасия Васильевна

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
29.10.2005
Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия

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