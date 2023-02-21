Кокошкина Александра Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1821
Отец ребёнка: Кокошкин Иван Максимов
Рождение ребёнка
1824
Сын: Кокошкин Захарий Иванович
Отец ребёнка: Кокошкин Иван Максимов
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Кокошкин Иван Максимов
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Кокошкин Иван Максимов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Кокошкина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кокошкин Иван Максимов
Смерть
Неизвестно