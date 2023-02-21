Кокошкина Александра Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокошкина Александра Петрова

Кокошкина Александра Петрова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1821

Сын: Кокошкин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Кокошкин Иван Максимов

Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1824

Сын: Кокошкин Захарий Иванович

Отец ребёнка: Кокошкин Иван Максимов

Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Кокошкин Косьма Иванов

Отец ребёнка: Кокошкин Иван Максимов

Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кокошкин Роман Иванович

Отец ребёнка: Кокошкин Иван Максимов

Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Кокошкина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кокошкин Иван Максимов

Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close