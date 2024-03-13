Высоцкая Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Высотский Павел Следователь
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1951
Дочь: Зивизина Люся Павловнв
Отец ребёнка: Высотский Павел Следователь
Смерть
Неизвестно