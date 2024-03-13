Высоцкая Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высоцкая Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Бачурина (Воробьёва) Надежда Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Высотский Павел Следователь

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Высотский Павел Следователь

Рождение ребёнка
Около 1951

Дочь: Зивизина Люся Павловнв

Отец ребёнка: Высотский Павел Следователь

Смерть
Неизвестно

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