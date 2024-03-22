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Самарин Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1956

Отец: Самарин Павел Григорьевич

Мать: Щербакова Нина Демьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янина Владимировна

Мать ребёнка: Микуцка Ирина Марьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Микуцка Ирина Марьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Микуцка Ирина Марьяновна

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