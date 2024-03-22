Самарин Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янина Владимировна
Мать ребёнка: Микуцка Ирина Марьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Микуцка Ирина Марьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Микуцка Ирина Марьяновна