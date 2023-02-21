Казаликашвили Павле
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.?.1947
Сын: Казаликашвили Лаврентий Павлович
Мать ребёнка: Казаликашвили Оля
Рождение ребёнка
28.?.1949
Сын: Казалакашвили Герман
Мать ребёнка: Казаликашвили Оля
Рождение ребёнка
29.?.1954
Дочь: Лиана
Мать ребёнка: Казаликашвили Оля
Рождение ребёнка
07.?.1957
Дочь: Лия
Мать ребёнка: Казаликашвили Оля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казаликашвили Оля