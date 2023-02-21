Казаликашвили Павле — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаликашвили Павле

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.?.1947

Сын: Казаликашвили Лаврентий Павлович

Мать ребёнка: Казаликашвили Оля

Рождение ребёнка
28.?.1949

Сын: Казалакашвили Герман

Мать ребёнка: Казаликашвили Оля

Рождение ребёнка
29.?.1954

Дочь: Лиана

Мать ребёнка: Казаликашвили Оля

Рождение ребёнка
07.?.1957

Дочь: Лия

Мать ребёнка: Казаликашвили Оля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казаликашвили Оля

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