Решетняк Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: не указана
село Ново-Петропавловское, Атбасарский уезд, Акмолинская область, Казахская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Решетняк Клементий Павлович
Мать ребёнка: не указана
Село Ново-Петропавловское, Атбасарский уезд, Акмолинская область, Казахская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
село Ново-Петропавловское, Атбасарский район, Акмолинская область, Казахская ССР
Смерть
Неизвестно