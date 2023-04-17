Решетняк Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетняк Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Решетняк Егор Павлович

Мать ребёнка: не указана

село Ново-Петропавловское, Атбасарский уезд, Акмолинская область, Казахская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Решетняк Клементий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Село Ново-Петропавловское, Атбасарский уезд, Акмолинская область, Казахская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Решетняк Пётр Павлович

Мать ребёнка: не указана

село Ново-Петропавловское, Атбасарский район, Акмолинская область, Казахская ССР
Смерть
Неизвестно