Никитин Георгий Иванович
Место рожденияд.Нагуево, Вязниковского района, Владимирской области
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Нагуево, Вязниковского района, Владимирской области
Рождение ребёнка
06.08.1937
Дочь: Матвеева Галина Георгиевна
Мать ребёнка: Никитина Ираида Сергеевна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никитина Ираида Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно