Никитин Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Георгий Иванович

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Место рождения

д.Нагуево, Вязниковского района, Владимирской области

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Нагуево, Вязниковского района, Владимирской области
Рождение ребёнка
06.08.1937

Дочь: Матвеева Галина Георгиевна

Мать ребёнка: Никитина Ираида Сергеевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитина Ираида Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Ираида Сергеевна

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