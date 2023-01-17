Симонова (Рыбаева) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова (Рыбаева) Александра Ивановна

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Место рождения

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Рыбаев Иван Иванович

Мать: не указана

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.01.1841

Муж: Костин Дорофей Дмитриевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.07.1848

Дочь: Симонова Ефимия Дорофеевна

Отец ребёнка: Костин Дорофей Дмитриевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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