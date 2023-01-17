Симонова (Рыбаева) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Рыбаев Иван Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1841
Рождение ребёнка
05.07.1848
Дочь: Симонова Ефимия Дорофеевна
Отец ребёнка: Костин Дорофей Дмитриевич
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно