Березина (Фролова) Ольга Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березин Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Березин Михаила Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березина Гликерия Михайловна
Отец ребёнка: Березин Михаила Кириллович
Бракосочетание
24.01.1879
Рождение ребёнка
05.10.1880
Отец ребёнка: Березин Михаила Кириллович
Рождение ребёнка
13.06.1882
Отец ребёнка: Березин Михаила Кириллович
Рождение ребёнка
06.12.1883
Дочь: Березина Лукия Михайловна
Отец ребёнка: Березин Михаила Кириллович
Рождение ребёнка
15.08.1886
Дочь: Березина Фекла Михайловна
Отец ребёнка: Березин Михаила Кириллович
Рождение ребёнка
01.03.1888
Сын: Березин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Березин Михаила Кириллович
Рождение ребёнка
27.10.1890
Сын: Березин Демьян Михайлович
Отец ребёнка: Березин Михаила Кириллович
Рождение ребёнка
12.10.1896
Дочь: Березина Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Березин Михаила Кириллович
Рождение ребёнка
10.11.1898
Отец ребёнка: Березин Михаила Кириллович
Рождение ребёнка
02.09.1902
Отец ребёнка: Березин Михаила Кириллович
Смерть
Неизвестно