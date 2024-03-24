Березина (Фролова) Ольга Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина (Фролова) Ольга Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березин Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Березин Михаила Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березина Гликерия Михайловна

Отец ребёнка: Березин Михаила Кириллович

Бракосочетание
24.01.1879

Муж: Березин Михаила Кириллович

Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.10.1880

Сын: Березин Яков Михайлович

Отец ребёнка: Березин Михаила Кириллович

Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.06.1882

Сын: Березин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Березин Михаила Кириллович

Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.12.1883

Дочь: Березина Лукия Михайловна

Отец ребёнка: Березин Михаила Кириллович

Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.08.1886

Дочь: Березина Фекла Михайловна

Отец ребёнка: Березин Михаила Кириллович

Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.03.1888

Сын: Березин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Березин Михаила Кириллович

Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.10.1890

Сын: Березин Демьян Михайлович

Отец ребёнка: Березин Михаила Кириллович

Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.10.1896

Дочь: Березина Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Березин Михаила Кириллович

Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.11.1898

Сын: Березин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Березин Михаила Кириллович

Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.09.1902

Сын: Березин Иосиф Михайлович

Отец ребёнка: Березин Михаила Кириллович

Комиссаровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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