Курочкина (Семакина) Ирина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.07.1816
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Курочкин Михаил Диомидович
Рождение ребёнка
Около 1824
Отец ребёнка: Курочкин Михаил Диомидович
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Курочкин Михаил Диомидович
Работа или профессия
Неизвестно