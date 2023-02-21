Курочкина (Семакина) Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Семакина) Ирина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.07.1816

Муж: Курочкин Михаил Диомидович

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Курочкин Михаил Диомидович

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Курочкин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Курочкин Михаил Диомидович

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Курочкин Михаил Диомидович

Работа или профессия
Неизвестно
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