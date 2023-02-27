Немченко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немченко Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Немченко Василий

Мать: Антонина

Смерть
2014
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