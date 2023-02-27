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Немченко Александр
Немченко Александр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1963
Дата смерти
2014
Пол
Мужской
Отец
Немченко Василий
1928 г.р.
Мать
(Касаткина) Антонина
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец:
Немченко Василий
Мать:
Антонина
Смерть
2014
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