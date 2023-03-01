Курбатова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Курбатов Николай Петрович

Отец ребёнка: Курбатов Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Курбатов Иван Петрович

Отец ребёнка: Курбатов Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курбатов Александр Петрович

Отец ребёнка: Курбатов Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шебухова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Курбатов Петр Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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