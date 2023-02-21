Andres (Toews) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиAndres (Toews) Anna

Andres (Toews) Anna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1620 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1646

Сын: Андрес Корнелиус

Отец ребёнка: Андрес Корней

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Андрес Корней

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрес Корней

Смерть
Неизвестно
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