Andres (Toews) Anna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1646
Сын: Андрес Корнелиус
Отец ребёнка: Андрес Корней
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Андрес Корней
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрес Корней
Смерть
Неизвестно