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Лобанов Наум Никитович

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Место рождения

Российская империя, Вятская губерния, Котельнический уезд, Синцовская волость, Шлыковское общество, починок Лобны (Шлыковский 2-й)

Дата рождения

Около 30.11.1848

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 30.11.1848

Отец: Лобанов Никита Селиверстович

Мать: не указана

Российская империя, Вятская губерния, Котельнический уезд, Синцовская волость, Шлыковское общество, починок Лобны (Шлыковский 2-й)
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Лобанов Петр Наумович

Мать ребёнка: не указана

Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Иван Наумович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1916
Адвокатовка, Кармаскалинский район, Республика Башкортостан
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