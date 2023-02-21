Лобанов Наум Никитович
Место рожденияРоссийская империя, Вятская губерния, Котельнический уезд, Синцовская волость, Шлыковское общество, починок Лобны (Шлыковский 2-й)
Дата рожденияОколо 30.11.1848
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 30.11.1848
Отец: Лобанов Никита Селиверстович
Мать: не указана
Российская империя, Вятская губерния, Котельнический уезд, Синцовская волость, Шлыковское общество, починок Лобны (Шлыковский 2-й)
Рождение ребёнка
Около 1873
Мать ребёнка: не указана
Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1916
Адвокатовка, Кармаскалинский район, Республика Башкортостан