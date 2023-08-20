Устинья Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Назар Марков
Мать: Парасковья Тимофеева
1782 – 18, девка,
Бракосочетание
До 1795
Муж: Киприян Емельянов
Ивинский погост, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
1795 – выдана в замужество того же ведомства Ивинской волости деревни Федоровской и Куприяновской за крестьянина Киприяна Емельянова
Смерть
Неизвестно