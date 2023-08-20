Устинья Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Назарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1723 г.р.

Мать

Около 1725 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Назар Марков

Мать: Парасковья Тимофеева

1782 – 18, девка,
Бракосочетание
До 1795

Муж: Киприян Емельянов

Ивинский погост, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
1795 – выдана в замужество того же ведомства Ивинской волости деревни Федоровской и Куприяновской за крестьянина Киприяна Емельянова
Смерть
Неизвестно
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