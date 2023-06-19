Арапов Александр Моисеевич
Место рождения
Дата рождения1942
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: Арапов Моисей Даниилович
Мать: Арапова Зоя Никитична
Бракосочетание
25.01.1966
Жена: Арапова Зоя Прокопьевна
Куйбышевская область, Шенталинский район, Каменский...
Рождение ребёнка
31.07.1971
Сын: Арапов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Арапова Зоя Прокопьевна
Смерть
2004
Похороны
Неизвестно
Купино, Безенчукский муниципальный район, Самарская область