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Арапов Александр Моисеевич

Место рождения

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1942

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Арапов Моисей Даниилович

Мать: Арапова Зоя Никитична

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
25.01.1966

Жена: Арапова Зоя Прокопьевна

Куйбышевская область, Шенталинский район, Каменский...
Рождение ребёнка
31.07.1971

Сын: Арапов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Арапова Зоя Прокопьевна

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
2004
Похороны
Неизвестно
Купино, Безенчукский муниципальный район, Самарская область