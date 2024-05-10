Пучкова (Кубанцева) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кубанцев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пучков Михаил Емельянович
Отец ребёнка: Пучков Емельян Ермолаевич
Рождение ребёнка
31.07.1939
Дочь: Шебанова Надежда Емельяновна
Отец ребёнка: Пучков Емельян Ермолаевич
Чернышковский, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно