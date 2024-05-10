Пучкова (Кубанцева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПучкова (Кубанцева) Анна Ивановна

Пучкова (Кубанцева) Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кубанцев Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Нефёд Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пучков Михаил Емельянович

Отец ребёнка: Пучков Емельян Ермолаевич

Рождение ребёнка
31.07.1939

Дочь: Шебанова Надежда Емельяновна

Отец ребёнка: Пучков Емельян Ермолаевич

Чернышковский, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.