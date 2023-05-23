(Unknown) Феоктистия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Unknown) Феоктистия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

04.03.1932

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1928

Дочь: Кузнецова H6a1a4 Лидия Павловна

Отец ребёнка: Родигин Павел Александрович

Zhiloy Rudnik, Respublika Tatarstan Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.03.1932
Zhiloy Rudnik, Respublika Tatarstan Russia
Похороны
Неизвестно
Kukmor, Respublika Tatarstan Russia