(Unknown) Феоктистия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смерти04.03.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1928
Дочь: Кузнецова H6a1a4 Лидия Павловна
Отец ребёнка: Родигин Павел Александрович
Zhiloy Rudnik, Respublika Tatarstan Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.03.1932
Zhiloy Rudnik, Respublika Tatarstan Russia
Похороны
Неизвестно
Kukmor, Respublika Tatarstan Russia