Никишин Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1911
Дата смерти18.05.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1911
Отец: Никишин Василий
Рождение ребёнка
20.09.1936
Сын: Никишин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Никишина (Блохина) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
08.08.1937
Сын: Никишин Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Никишина (Блохина) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
12.09.1944
Сын: Никишин Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Никишина (Блохина) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
21.11.1947
Сын: Никишин Виктор Дмитриевич
Мать ребёнка: Никишина (Блохина) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
17.08.1951
Сын: Никишин Геннадий Дмитриевич
Мать ребёнка: Никишина (Блохина) Клавдия Ивановна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
18.05.1976