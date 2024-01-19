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Никишин Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1911

Дата смерти

18.05.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1911

Отец: Никишин Василий

Мать: Никишина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
20.09.1936

Сын: Никишин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Никишина (Блохина) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
08.08.1937

Сын: Никишин Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Никишина (Блохина) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
12.09.1944

Сын: Никишин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Никишина (Блохина) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
21.11.1947

Сын: Никишин Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Никишина (Блохина) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
17.08.1951

Сын: Никишин Геннадий Дмитриевич

Мать ребёнка: Никишина (Блохина) Клавдия Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
18.05.1976

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