Никита Андреевич
Место рожденияд.Головино Калининская обл.
Дата рождения21.05.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1864
Отец: Андрей Стефанович
Мать: Елена Ильинична
д.Головино Калининская обл.
Крещение
24.05.1864
с.Белое
Godparents:д.Н.Село крестьянин Григорий Егорович и д......Анастасия Ильинична
Бракосочетание
14.02.1899
Жена: Евфросинья Фомина
деревня Новое Село
второй брак
Смерть
Неизвестно