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Никита Андреевич

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Место рождения

д.Головино Калининская обл.

Дата рождения

21.05.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1864

Отец: Андрей Стефанович

Мать: Елена Ильинична

д.Головино Калининская обл.
Крещение
24.05.1864
с.Белое
Godparents:д.Н.Село крестьянин Григорий Егорович и д......Анастасия Ильинична
Бракосочетание
14.02.1899

Жена: Евфросинья Фомина

деревня Новое Село
второй брак
Смерть
Неизвестно
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