Пасенко (Шарунова) Ефросиния (Евфросиния) Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.09.1899 ст.
Дата смерти06.01.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1899 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.11.1922
Свадьба прошла тихо и не заметно. Жених по возвращению из Красной Армии домой болел тифом. Невеста ухаживала за ним.
Смерть
06.01.1978