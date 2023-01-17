Пасенко (Шарунова) Ефросиния (Евфросиния) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПасенко (Шарунова) Ефросиния (Евфросиния) Ивановна

Пасенко (Шарунова) Ефросиния (Евфросиния) Ивановна

avatar

Место рождения

Елизаветовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

25.09.1899 ст.

Дата смерти

06.01.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1899 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Елизаветовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
15.11.1922

Муж: Пасенко Михаил Степанович

Павловск, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Свадьба прошла тихо и не заметно. Жених по возвращению из Красной Армии домой болел тифом. Невеста ухаживала за ним.
Смерть
06.01.1978
Павловск, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close