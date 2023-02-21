Рощина (Ивановская) Евгения Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рощина (Ивановская) Евгения Родионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ивановский Родион Арсентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1910

Дочь: Тюхтина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Рощин Николай Кузьмич

Тимохино, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.07.1914

Сын: Рощин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Рощин Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
20.10.1920

Сын: Рощин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Рощин Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рощина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Рощин Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рощина Елена Николаевна

Отец ребёнка: Рощин Николай Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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