Павлюченко Гавриил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлюченко Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1933
Сын: Павлюченко Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Миронова-Павлюченко Мария Максимовна
Рождение ребёнка
02.11.1936
Дочь: Егорова Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: Миронова-Павлюченко Мария Максимовна
Рождение ребёнка
27.03.1940
Сын: Павлюченко Леонид Гаврилович
Мать ребёнка: Миронова-Павлюченко Мария Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно