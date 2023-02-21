Павлюченко Гавриил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлюченко Гавриил Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлюченко Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1933

Сын: Павлюченко Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Миронова-Павлюченко Мария Максимовна

Рождение ребёнка
02.11.1936

Дочь: Егорова Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: Миронова-Павлюченко Мария Максимовна

Рождение ребёнка
27.03.1940

Сын: Павлюченко Леонид Гаврилович

Мать ребёнка: Миронова-Павлюченко Мария Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова-Павлюченко Мария Максимовна

Смерть
Неизвестно
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